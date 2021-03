Suessi kanaliamet: hiigellaev pöörati õiges suunas

«Laeva positsiooni on pööratud 80 protsenti õiges suunas. Ahter liigutati umbes 102 meetrit kaldast eemale,» ütles kanaliameti juht Osame Rabie. Varem oli see kaldast nelja meetri kaugusel.

Laeva omanik Shoei Kisen kinnitas, et laeva on pööratud, kuid seda ei ole veel madalikult lahti saadud. Firma pressiesindaja lisas, laeva vöör sai kinni jäädes kahjustada, kuid edasist kahju tekkinud pole.

Nelja jalgpalliväljaku pikkune MV Ever Given on alates teisipäevast Suessi kanali diagonaalselt sulgenud ja laevaliikluse peatanud. Kanalisulg on põhjustanud tohutu kaubaveoummiku, jättes üle 300 laeva Vahemerd Punase merega ühendava kanali otstesse ootele.