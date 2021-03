Kesk-Läänemere väikesadamad panustavad energiatõhususe parandamisse

Interregi Kesk-Läänemere piiriülese koostööprogrammi raames ellu viidava projekti CBSmallPorts eesmärgiks on teadvustada rohelise energia kasutamise võimalusi väikesadamates ning parandada sadamateenuste kvaliteeti, tõstes ühtlasi sadamate keskkonnasõbralikkust. Reedel toimunud energiatõhususe veebiseminaril tutvustati projekti Eesti sadamapidajatele ja teistele huvilistele.

Projekti juhtpartneri Satakunta Ammatikorkeakoulu ekspert Teemu Heikkinen ütles, et energiatõhususe parandamine hõlmab mõlemat poolt, nii taastuvenergia kasutamist kui energia tarbimise vähendamist. Eriti on see oluline sadamates, mis asuvad sageli looduslikult tundlikes piirkondades, näiteks väikesaartel või eraldatud randades, kus puuduvad elektri- ja veevõrgud.