Automüüja: koroona on pidurdanud autotootmist

Äraspidisel kombel on elektriautode segment aga antud olukorrast võitnud. «Paljud autotootjad eelistavad nüüd elektriautosid tavaautodele. See tähendab, et saabuvad uued kiibid suunatakse esmalt tehastesse, mis toodavad elektriautosid,» selgitas Moller Auto esindaja.

Elektriautode kiiremat tootmist soosib ka autotootjate soov ja lubadus tuua turule senisest rohkem keskkonnasäästlikumaid sõidukeid. «Kuid mitte ainult – koroona on mõjutanud ka tarbijate käitumist ja tekitanud suuremat huvi keskkonnasäästlike sõidukite osas. Inimestel on lihtsalt rohkem aega ennast elektriautonduse temaatikaga kurssi viia, autoesinduste veebilehti sirvida, foorumites teiste asjaarmastajatega arutleda, kogemusi ja emotsioone jagada,» lausus Kalm.

«Elektriautodest huvitatud inimesi on Eestis hetkel rohkem kui praegu saadaolevaid autosid ja mudeleid,» märkis Kalm. «Tõsi, niiöelda keskmine Eesti inimene ostab elektriautot veel võrdlemisi vähe, kuid entusiaste on uskumatult palju. Eriti palju on huvilisi noorema sihtgrupi seas,» selgitas Kalm lisades, et näiteks just Molleri esindustesse jõudnud Volkswageni esimene täiselektriline ID.4 linnamaastur on paari päevaga juba väga palju tähelepanud saanud.