Isikukaitsevahendite turg pea peal: kindad on uued maskid

«Kindad on uued maskid,» tõdes Eesti ühe suurema isikukaitsevahendite müüja Corpoweari juht Taavi Sepp. «Täna on nitriilkindad neli korda kallimad kui eelmise aasta eriolukorra ajal. Kõige kallim oli nende hind selle aasta jaanuaris. Praeguseks on toimunud väike korrektsioon, kuid rahu ajaga võrreldes on hind siiski pöörane.»

Sepp selgitas, et üks põhjus on kummikinnaste tootmise eripäras. «Kui peenelt väljenduda, siis kindatootmise sisenemisbarjäär on üsna kõrge. See tähendab, et nende tootmine pole küll raketiteadus, kuid siiski omajagu keerukam kui näiteks maskide valmistamine. Lisaks on tooraine hind kasvanud. Seetõttu ei kiputa selle äriga nii agaralt alustama. Olemasolevad tehased on aga juba aasta jagu kindaid ette müünud, mis suurendab defitsiiti,» avas ta kindaäri telgitaguseid.