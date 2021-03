Suessi kanaliamet: tuul polnud laevaõnnetuse ainus põhjus

Tema sõnul mõõdeti Ever Giveni madalale sõitmise ajal tuule kiiruseks umbes 40 sõlme, samal päeval läbis Suessi kanalit lõunast 12 laeva ja põhjast 30 laeva. Seetõttu ei saa kõrbetormi pidada laeva kinnijäämise peamiseks ega ainsaks põhjuseks.

Küsimusele, millal võiks laev liikuma saada, vastas Suessi kanaliameti juht, et see võibolla võimalik «täna või homme, sõltuvalt tõusude ja mõõnade mõjust laevale».

Osama Rabie sõnul ootavad Vahemerd Punase merega ühendava kanali mõlemas otsas läbipääsu üle 300 laeva. Kanaliameti juht tunnustas pressikonverentsil Egiptuse püüdlusi vabastada pukserite ja ekskavaatorite abiga laeva sõukruve ja vööri, et 400 meetri pikkune alus vabastaks maailma kõige olulisema meretee.

Rabie sõnul saadi reede õhtul kell 22.30 Ever Giveni sõukruvid pöörlema – küll mitte täisvõimsusel –, kuid muutuva veetaseme tõttu jäid need jälle kinni, mistõttu alustas päästemeeskond uuesti ekskavaatoritega nende lahti kaevamist.

Lloyd's Listi andmetel jääb iga päev Suessi kanali sulgumise tõttu Aasia ja Euroopa vahel vedamata 9,6 miljardi dollari väärtuses kaupa. Suessi kanaliameti juhi hinnangul kaotab Egiptus iga päeva eest, mil kanal on blokeeritud, 12-14 miljonit dollarit müügitulu.

Laev võib liikuma pääseda

Hiigellaeva Jaapani omanikfirma Shoei Kisen teatas, et alates teisipäevast Suessi kanali sulgenud alus võib laupäeval madalikult liikvele pääseda.

«Laeva ei imbu vett. Tüüride ja laevakruvidega ei ole probleeme. Kui ta liikvele saab, siis on ta töökõlblik,» kinnitas Yukito Higaki ajalehe Asahi Shimbun vahendusel.

Ta ütles, et töömeeskonnad loodavad laeva liikvele saada Tokyo aja järgi laupäeva õhtul. «Praegu jätkame setete eemaldamist täiendavate süvendustööriistadega,» vahendas ärileht Nikkei Asia.

Kanalisulg on põhjustanud tohutu kaubaveoummiku, jättes sadu laevu 193 kilomeetri pikkuse veetee otstesse ootele.

Suured vedajad nagu Maersk ja Saksamaa konteinervedude ettevõte Hapag-Lloyd on sunnitud kaubalastide kohaletoimetamiseks otsima pikemat veeteed ümber Aafrika lõunatipu.

Põhjus ebaselge

Õnnetuse põhjus pole selge. Esmalt teatati, et laeval oli enne madalale sõitmist voolukatkestus, siis hakati rääkima tuulest ja liivatormist, mis vähendas nähtavust. Igal juhul keeras laev end pärast kaldasse sõitmist kanalis põiki. Hiiglase inerts on nii suur, et sügavale kallastesse lõikusid nii vöör kui ka ahter ning laeva vabastamiseks tavaliste ekskavaatorite ja pukserite abist ei piisanud.