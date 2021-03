Pärnu vabatahtlikud merepäästjad saavad Saksamaalt uue päästelaeva

«Kõigepealt küsisime Schleswigi ühingult, ega neil pole mõnda päästelaeva soodsalt müügiks pakkuda. Kui selgus, et neil on uus alus tellitud, otsustasid nad eelmise meile hoopis kinkida,» selgitas Talson. Laevale saab järele minna nelja nädala pärast, sest sakslased tahavad alusele enne eestlastele loovutamist teha veel ka ülevaatuse ja hoolduse. Pärnakatele üle andmiseks tuuakse päästelaev Schleswigist Poola piiri äärde, et teekond uude kodusadamasse oleks lühem.

Päästelaev Walter Merz on üks kaheksateistkümnest SRB-8,5 tüüpi Saksamaal ehitatud päästelaevast. Aluse pikkus on ligi üheksa meetrit, laius kolm meetrit ning süvis alla meetri. Minimaalne meeskond on kaks inimest. Spetsiaalselt merepäästetöödeks projekteeritud ja ehitatud laev on 28 aastat vana, laeva liigutab 220-hobujõuline diiselmootor ning ta maksimumkiirus on 18 sõlme.