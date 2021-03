Kasvab tehingute hind, mitte arv

Kinnisvara on Eestis kuum teema olnud alati, ent viimastel nädalatel on see pälvinud avalikkuses tavapärasest veelgi enam tähelepanu. Arutelude põhifookus näib olevat küsimusel, kas käima on tõmmatud uus kinnisvarabuum. Et kas on siis?