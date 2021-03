Nordica sai ka ringkonnakohtus Estonian Airi ekstöötajatelt lüüa

Tallinna ringkonnakohus ei rahuldanud Nordic Aviation Groupi ja Transpordi Varahalduse apellatsioonkaebusi Estonian Airi endiste töötajate kohtuasjas. Nordica juhi Erki Urva sõnul on kohtuotsus nendepoolsete tõendite valguses selgelt suur pettumus.

«Kuna ringkonnakohtu otsus tuli täna pärastlõunal, siis pole me sellega veel detailselt tutvuda jõudnud. Oma edasised sammud otsustame lähima kolmekümne päeva jooksul,» teatas Urva. Nii kaua on aega, et vaidlustada otsus, mis võib riiklikule lennufirmale osutuda saatuslikuks.