Maailma ähvardab tualettpaberi puudus

Maailma suurim tselluloositootja Brasiilia Suzano SA teatas, et on raskustes oma tehaste varustamisel toorainega, kirjutas Bloomberg.

Brasiilia ettevõtte teatel on probleemi põhjuseks rahvusvaheline puudus kaubakonteineritest. Puudujääk on tingitud konteinerite nõudluse järsust kasvust Hiinas. Nüüd lisandus veel ka Suessi kanalis konteinerilaeva Ever Given kursilt kõrvalekaldumise tõttu tekkinud ummistus, mis on mõne päevaga paisunud ülemaailmseks logistikakriisiks. See aga omakorda mõjutab kogu maailma majandust.