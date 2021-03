Suessi kanalisse jõudis suure jõudlusega süvendaja, laevade arv ootealadel kasvab

Pingutused teisipäeval Suessi kanali sulgenud konteinerilaeva vabastamiseks jätkuvad, kuid millal üle 200 tuhande tonni kaaluv ning 400 meetri pikkune laev liikuma õnnestub saada, ei ole selge. Kohale on jõudnud mitu süvendusalust ja pukserit, kuid 15,7 meetrise süvisega laeva kaldast lahti kaevamine on suurem töö kui algselt arvati

CNN teatel on Egiptuse võimud välja arvutanud, et laeva vabastamiseks tuleb süvendada kallast 11-16 meetri võrra ehk teisaldada kuni 20 tuhat kuupmeetrit liiva. Laeva tehniline operaator teatas, et sündmuskohale on jõudnud süvenduslaev, mis suudab tunnis välja pumbata kuni kaks tuhat kuupmeetrit. Kui kaua laeva vabastamine tegelikult võib aega võtta, ei ole asjaosalised soovinud ennustada.