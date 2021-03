USA ajaleht pani nalja pärast artikli krüptokunstina müüki: selle eest maksti pool miljonit dollarit

NFT on digitaalne vara plokiahela platvormil, mis esindab midagi unikaalset ning mida ei saa vahetada ega jagada väiksemateks väärtusteks nagu enamikku valuutasid. NFT-d ostes saab inimene tunnistuse, et see vara kuulub talle. Samas ei anna see ostjale autoriõigusi, mis tähendab, et näiteks NFT-na müüdud sotsiaalmeediapostitus või artikkel jääb endiselt internetis kõigile kättesaadavaks.