VIDEO ja FOTOD ⟩ Ülemiste City rohepööre: linnak läheb 11 miljoni euro eest üle keskkonda säästvale kaugküttele ja -jahutusele

«Oleme linnakuga tegemas rohepööret – eelmisel aastal läksime üle rohelisele elektrile ning lähiaastatel saame loobuda täielikult fossiilse maagaasi põletamisest, millest oleme siiani linnakus sõltunud,» sõnas Technopolis Ülemiste juhatuse esimees Gert Jostov. «Rohetrend on kõige üllam trend maailmas, sest see paneb teisiti mõtlema, et mida ja kui palju üldse tarbida. Technopolis Grupi eesmärk on kasutada aastaks 2030 kõigis oma hoonetes süsinikuneutraalset energiat ning panustada ka tulevikus aina enam rohelistele lahendustele.»

«Loome keskkonda, mis toetaks igakülgselt meie talentide arengut. Jätkusuutlikkusel ja rohelisel mõtteviisil on selles väga oluline roll täita,» selgitas Mainor Ülemiste AS juhatuse esimees Ursel Velve. «Oodatust olulisemalt suuremat huvi on tuntud linnakus esimesena kaugküttega ja -jahutusega liituva Tominga rohehoone vastu, mis valmib järgmise aasta novembris. Piltlikult öeldes istutame tulevikus hoonega igal aastal ühe 3500 puuga metsatuka, mida uudne lahendus meil CO² osas säästa aitab.»

Utilitas energiakontserni juhi Priit Koidu sõnul toetab fossiilkütustest loobumine nii Euroopa Liidu kui ka Eesti kliimaeesmärkide saavutamist: «Euroopa Komisjon tutvustas eelmise aasta lõpus uut ambitsioonikat plaani, milles nähakse ette kasvuhoonegaaside heitmete vähendamist 2030. aastaks 40 protsendi asemel vähemalt 55 protsendi võrra. Energeetikal on nende plaanide elluviimises keskne roll. Seetõttu energiasektoris peame pidevalt arenema, võtma kasutusele taastuvaid ja kütusevabu energialahendusi ning suurendama tootmise efektiivsust, et jõuda sektori dekarboniseerimiseni,» sõnas Priit Koit.

«Ülemiste City kaugenergiaga ühendamise ehituse esimene etapp lõpetatakse juba selle aasta sügiseks ning 2022. aasta lõpuks loome liitumisvalmiduse kogu linnakule,» selgitab Utilitase kaugkütteettevõtete juhatuse esimees Robert Kitt. «Ülemiste City, mis seni sõltus saja protsendi ulatuses maagaasist on üks esimesi suunanäitajaid, mis läheb Tallinnas üle keskkonnasäästlikule lahendusele, vastates kõigile keskkonnanõuetele veel aastakümnete pärast. Usume, et selliseid tulevikku vaatavaid arendajaid lisandub Rohelisse Pealinna veelgi,» lisas Kitt.