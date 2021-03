Vaktsiinist keelduja töölepingu saab lõpetada vaid teatud juhtudel

Tööinspektsiooni ütleb, et teatud tingimustel on tõesti võimalik vaktsiinist keeldujatele töösuhe üles öelda, kuid see eeldab seda, et teised meetmed ei toimi.

Kui te leiate, et ei soovi vaktsineerida, siis peate arvestama võimalusega, et tööandjal on õigus teiega tööleping ühepoolselt lõpetada, vahendas ajaleht Postimees kolmapäeval kütusefirma Olerex poolt töötajatele postitatud teadet. Olerexi tegevjuht Piret Miller ütles, et tegemist oli vaktsineerimisele registreerimise keskkonda juhatava tekstiga, mille eesmärgiks oli töötajaid vaktsineerimise vajalikkusest informeerida.

Miller lisas, et Olerexi kui elutähtsa teenuse pakkuja nõudmised töötajatele on keskmisest kõrgemad.

«Päris kindlasti Olerex ei asu kedagi ähvardama ega kergekäeliselt ühtegi otsust ei tee, ei töösuhte lõpetamise ega ka algatamise osas. Täna ma saan selgelt öelda, et sellist kava ja plaani, et Olerex asuks inimestega töölepingut lõpetama, kes ennast ei vaktsineeri, ei ole,» lausus ta.

Miller lisas, et praegu uuritakse, kui suur on töötajate huvi vaktsineerimise vastu, ja arutelusid, kuidas vaktsiinist keeldujatega käituda, majasiseselt läbi viidud pole.

Tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep ütles, et teatud tingimustel on võimalik vaktsiinist keeldujate töösuhe üles öelda, aga see ei käi kergekäeliselt. Ta tõi näiteks meditsiinisektori, kus vastsündinute või raskelt haigete osakonnas on töötajatel vaktsineerimise nõue olemas.

«Aga need valdkonnad, kus saab hoida klientidega vahet, saab tööd ümber korraldada, saab kasutada teisi meetmeid, ei pruugi vaktsineerimise nõue olla põhjendatud,» lausus Saarep.