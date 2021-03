Päästjad tõid Pirital kaldale merel hätta sattunud lohesurfaja

Päästjad rõhutavad, et veespordi harrastamine nullilähedaste temperatuuridega on ka erivarustust kasutades ohtlik, kuna külmas vees võib hüpotermia tekkida loetud minutitega. Seepärast on oluline tutvuda hoolikalt ilmaprognoosiga ja veenduda tegelike olude ohutuses, samuti kanda kaasas laetud akuga veekindlat sidevahendit ning leppida kellegagi kaldapealsest tugitiimist kokku võimaliku päästeoperatsiooni korraldamine.