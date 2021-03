Nortali asutaja ja tegevjuhi Priit Alamäe kinnitusel on küsimus, kas me näeme kriisis ka võimalusi või mängime ainult kaitsemängu. «Miks mitte võtta eesmärk, et tuleme kriisist välja maailma parima hübriidõppe kohana, kus siinses õppes võiksid osaleda inimesed üle maailma ning sellest võiks saada täiesti uus majandusharu,» pakkus Alamäe.