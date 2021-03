FOTOD ⟩ Roboti loodud kunstiteos müüdi oksjonil üle poole miljoni eest

NFT on lihtsustatult digitaalne vara plokiahela platvormil, mis esindab midagi unikaalset ning mida ei saa vahetada ega jagada väiksemateks väärtusteks nagu enamikku valuutasid. NFT-d on viimasel ajal väga populaarseks muutunud ja alles hiljuti müüdi üks kunstiteos ligi 70 miljoni dollari eest, kirjutab Reuters.

Robot Sophia, mida tutvustati avalikkusele 2016. aastal, lõi oma kunstiteose koos Itaalia digikunstniku Andrea Bonacetoga, kes on tuntud värviliste portreede poolest. Maalimisprotsess käis nii, et Bonaceto maalis portree Sophiast, robot analüüsis seda ja tegi siis oma tõlgenduse sellest.

NFT-na müüdud digiteos on 12-sekundiline MP4 fail, mis näitab, kuidas Bonaceto portreest sai Sophia digitaalne teos. Samuti saab ostja maali füüsilisel kujul.

Sophia loonud ettevõtte Hanson Robotics juht David Hanson ütles, et teda üllatas kui kiiresti pakkumised kerkisid. «Ma olin hämmingus kui kiiresti see üles läks ja milline võidupakkumine lõpus toimus. See oli meeltülendav ja jahmatav,» sõnas ta.