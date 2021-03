Metallitööstus Favor ühineb kolme Soome ettevõttega

Favori personal ja juhtkond jätkab senistel ametikohtadel ning ettevõtte struktuur jääb samaks. Favor AS jätkab tegevust uue grupi tütarettevõttena, kuid sama ärinime all. Favor AS-i nõustas ühinemisel Ellex Raidla.

Uuel ettevõttel on kolm tehast Soomes Põhja-Pohjanmaal ning kaks Eestis. See lubab grupi teatel optimaalseimat tootmist sõltuvalt kliendi asukohast ning toetab kasvuvõimalusi, eriti Kesk-Euroopas.

Favor AS on 1990. aastal asutatud lehtmetalli töötlemisele spetsialiseerunud Eesti ettevõte. Favor on ka ehituslike terasprofiilide tootja ja ettevõttel on terase lõikekeskus, mis pakub lehtterast teistele tootmisettevõtetele.

LaserComp Oy tegutseb Soomes Nivalas ning on spetsialiseerunud laser- ja plasmalõikamisele, kantimisele ning toodete keevitamisele. Selle tütarettevõte Celermec Oy, mis asub Soomes Sievis, tegeleb lehtmetallist komponentide tootmise, värvimise ning koostamisega.

Ojala-Yhtymä Oy Soomes Sievis ning selle tütarettevõte Ojala Estonia OÜ Tabasalus pakuvad tellimustööna stantsimist, painutamist, pulbervärvimist ning õhukesest lehtmetallist toodete koostamist.