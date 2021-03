Tuumajaama kavandajad kaasavad 1,7 miljonit eurot

Samuti konverteeruvad ettevõtte osakuteks varasemad Ketris OÜ-st Karmo Pärnoja, Net Systems Group OÜ-st Tõnis Kaasiku, Frip OÜ-st Jaan Lutsu, Pärdiklill OÜ-st Kalev Järvelille ja USA investeerimisfondi Last Energy Inc. investeeringud.

Sandor Liive on lõpetanud TTÜ majandusteaduskonna. Liive töötas aastatel 1998 kuni 2005 Tallinna Sadama finantsdirektorina seejärel Eesti Energias finantsdirektorina ning 2005 – 2014 juhatuse esimehena. Sandor Liive on olnud kaasasutaja GridIO, Tuleva, Callisto Group ja Fermi Energias. 2021 aastast on Liive RB Rail AS nõukogu esimees.

Mait Müntel on Fermi Energia kaasasutaja ning Lingvist Technologies OÜ asutaja ja tegevjuht. Aastal 2000 lõpetas ta Tartu Ülikooli teoreetilise füüsika alal, 2002 sai magistri- ja 2008 doktorikraadi. 2009. aastal sai Müntel Presidendi Noore teadlase preemia.

Liisa Oviir on jurist ja ühiskonnategelane. Oviir lõpetanud 2000. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduse alal. 1998–2008 oli ta AS Tallink Grupis jurist. 2008–2015 töötas ta Eesti Energia juhtiva juristina ning oli ettevõtlusminister aastatel 2015-2016.