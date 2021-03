President ja tööandjad asutasid innovatsiooni turgutamiseks ettevõtjate klubi

Tööandjate kutsel algatuse eestkõnelejaks asunud riigipea tõi konverentsi avakõnes eeskujuks Põhjamaade paarikümne aasta tagust panustamist teadus- ja arendustegevustesse. «Soome, Rootsi ja Taani on riigid, mis meile paljuski sarnanevad – väikesed vananeva rahvastiku ja ressursipiirangutega. Nad on vaieldamatult väikeste majandustena edukad ja Eesti inimeste peamiseks võrdlusbaasiks. Kui võtta võrdluseks aasta 1995, mil neis riikides elati umbes sama hästi, kui meie täna ning me kõik neid kadestasime, siis ulatusid nende riikide kulutused teadus-arendustegevusele 3%ni SKTst ja isegi üle selle,» tõi Kaljulaid oma kõnes välja.

«Meil muidugi juba on ettevõtteid, kus toodame tõesti ka uut tehnoloogiat, disainime maailma parimaid lumesahkasid näiteks. Või loome post-kvantum ID jaoks eeldusi. Aga neid päriselt oma leiutamisi on meil veel vähe, umbes 250 ettevõtet kogu Eestis, kes teadus- ja arendustegevuse kulusid raporteerivad,» ütles Kaljulaid. «Vaikselt küll liigume paremuse suunas – kes pääseb Euroopa Kosmoseagentuuris nina ukse vahele pistma, kes mujal – aga oma baasita on ka siin seda välise ressursi kasvu raske saavutada. Seega – teeme rohkem! Teeme lisaks 1% riigi poolt teadusesse veel 2% juurde erasektori poolt. Muud varianti jätkusuutlikku majandusarengut tagada ei ole,» ütles Kaljulaid.

«Usume, et Eestis on tegelikult rohkemgi ettevõtteid, kes investeerivad teadus-arendustegevusse, kui täna statistikast välja paistab. Samas riikliku koondnäitaja viimine 2%ni SKTst eeldab teadus-arendustegevusse panustavate ettevõtjate arvu mitmekordistumist. Meie huvi on võimalikult suurt osa neist kaasata, tunnustada ja õppida nende kogemusest,» ütles Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo.

«Kahaneva tööjõuga ja Euroopa ühe kiireima palgakasvuga riigi tööandjatena oleme aru saanud, et konkurentsis võitmiseks peame pakkuma kõrgema tajutava väärtusega tooteid ja teenuseid. Öeldakse, et iga toode on konkurentsist väljalangemisest vaid ühe innovatsiooni kaugusel,» ütles Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu aseesimees ja Columbus Eesti juhatuse esimees Ivo Suursoo, kes on üks algatuse eestvedaja. «Uuenduslikkus ei ole ainult uue majanduse ettevõtete, vaid kõigi ettevõtete võimalus,» sõnas ta.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit tervitab klubi loomist. «Meil on hea meel, et ITL-i innovatsiooni töögrupist välja kasvanud ideest on koostöös Tööandjate keskliiduga saanud reaalne liikumine ning neid, kes panustavad vähemalt 2% ettevõtte käibest või miljon eurot aastas innovatsiooni, väärtustab ka Vabariigi President.»