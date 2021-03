Uuring ⟩ Eesti inimesed toetavad kultuuriinvesteeringut pigem Narva kui Tartusse

Norstati märtsis läbi viidud küsitlusest selgus, et riiklikult rahastatavat kultuuriinvesteeringut Narva eelistab 43 protsenti ja Tartusse 40 protsenti vastanutest. 17 protsendil vastanutest puudus eelistus.

Norstati juhi Evelin Pae sõnul jaotab uue kultuurikeskuse asukohaeelistus eestimaalased pea pooleks. «Tartut eelistavad pigem noored, eriti just tudengid, mis on ülikoolilinna puhul ka igati mõistetav. Samas kõigis vanuserühmades alates 40. eluaastast on toetajaid rohkem Narva kandidatuuril,» ütles Pae.