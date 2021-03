Pandeemia pani Eesti inimesi massiliselt remondimehi palkama

«Väga paljud üritavad remonti ise teha ja tellivad keerulisematele töödele meie spetsialisti, ent palju on ka neid, kes on sõitnud eriolukorra ajaks linnast maakoju ja lasevad sel ajal oma kodus täieliku remondi teha. Koroona on pannud inimesed mõistma, kui oluline on see, et kodus oleks hea olla,» selgitas Tammus, kelle sõnul on nad näinud ka seda, et inimesed, kellel puudub vastav kogemus üritavad teha ise ka keerulisi töid ja selle tulemusel kaotavad nii aega kui ka raha.