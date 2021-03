Kai Realo tööandjate aastaüritusel: soov karmi käe järgi on kasvav

Vaktsiininatsionalism, protektsionism, piiride ühepoolne sulgemine – kõik see on meid viimase aasta jooksul tabanud. Eesti ühiskonnas on samuti tagasipöördel oma koht olemas – meie kui digitiigri kuvand on kõvasti räsida saanud ning teatavas mõttes on tagasipöördeks olnud ka kõik need soovid meie elu ülereguleerida.

Näiteks, kes võib, mida võib ning kus ja kellega. Ma ei räägi hetkel koroonapiirangutest, vaid sellest, milliste meetmetega on viimastel aastatel võideldud alkoholiga, mil moel on arutatud selle üle, kes kellega võib abielus olla või mida kõike veel peaks seadustesse kirja panema, et kõik teaks, kuidas on ÕIGE. Soov karmi käe järgi on kahjuks kasvav ning selle tulemusel tekib kuhjades nii seaduseid, määruseid, juhendeid kui eneseregulatsioone.

Bürokraatia kasvab mühinal ning käib pidev võitlus selle vahel, kuhu, mida ja kui palju raporteerida ning mil moel tagada, et andmekaitse põhimõtted sealjuures täidetud saavad. Kõik selline ülereguleerimine mitte ainult ei pidurda edasiminekut, vaid halvemal juhul keerab suuna tagasi – edasimineku asemel kulutame aega kinnitamiste ja kooskõlastustega, lubade küsimise ja aruandluse vorpimisega.

Ja nii ebaõiglane kui see ka pole, tegelevad kogu selle bürokraatia ja seaduste silmustest läbi ronimisega just need korralikud ja ausad ettevõtted, kes käituks korrektselt ja eetiliselt ka ilma seda kadalippu läbimata. Ning need, kelle pärast need tõkked on rajatud, teevad ikka seda, mida alati – kombineerivad ja skeemitavad ning liiguvad selle käigus reipalt edasi.

Liigume vaevaliselt

Kogu mu pööretest kubiseva jutu mõte on järgmine – me räägime neist, meie elu suurtest pööretest palju, aga liigume edasi vaevaliselt. Paralleel siinkohal füüsiliselt pööramisega on ilmselge – suuri muutusi elluviies on oluline, et seatakse eesmärk ja seejärel lepitakse selles kokku.

Kui kokkulepet ja ühist arusaama ei sünni, ei leia ka elluviijaid, sest igaühel on oma arvamus nii sellest kuhu minnakse kui ka sellest, mil moel seda teha tuleks. Ja nagu iga suur muudatus, vajavad ka rohepööre, digipööre ja kõik need muud suured pöörded visiooniga juhte. On need konkreetsed inimesed või organisatsioonid, vahet pole, peaasi, et oleks võimekus pöörde jaoks strateegia välja töötada, protsesse ja infot hallata ning mis kõige olulisem – ühiskonda kaasata. Ilma meie kõigi, ettevõtjate ja nö tavaliste inimeste suurema või väiksema panuseta ei ole nii olulisi muutuseid ellu viia.

Mitte ainult noored, vaid ka nooremas keskeas inimesed ootavad tänapäeval oma juhtidelt mitte ainult palka ja boonuseid, vaid ka austust ja arvestamist.