Inimõiguslaste sõnul on Xinjiangis vangilaagrites vähemalt miljon uiguuri ja teist peamiselt moslemivähemuste esindajat. Hiinat süüdistatakse ka naiste sundsteriliseerimises ja sunnitöös.

Peking on süüdistusi tõrjunud ja teatanud, et laagrites pakutakse haridust ja juuritakse välja äärmuslust. Ühtlasi on rajatiste eesmärk uiguuride elujärje parandamine.