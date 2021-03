Vaba Akadeemia loeng ⟩ Asko Lõhmus: «Eluslooduse seisund: mida on oluline teada?»

Meie elukeskkonna seisund on muutunud igapäevateemaks ning looduse seisundist räägitakse peamiselt murelikus toonis. Samas on selles informatsioonis läbisegi suured teooriad ja väikesed tähelepanekud, aastate ja ajastute perspektiivid, väga erineval viisil tuletatud prognoosid. Loengus tuleb juttu sellest, kuidas teadlased korrastavad looduse seisundit puudutavat infotulva ja millele võiks selles orienteerumiseks pöörata tähelepanu inimene, kes ameti poolest või kodanikuna looduse käekäigu vastu huvi tunneb.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.