Ettevõtjad: Euroopa plaan ei too võrdsemaid palku, küll aga suurendab halduskoormust

Direktiivi eelnõu kohaselt lisanduvad tööandjatele mitmed kohustused, näiteks tuleb välja töötada karjäärieeskirjad ning suurtele ettevõtetele lisandub uus aruandluskohustus, teatas Kaubandus- tööstuskoda vastuseks sotsiaalministeeriumi tagasiside küsimisele.

Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiivi ettepaneku eesmärgiks on tagada, et Euroopa Liidus makstakse naistele ja meestele võrdse töö eest võrdset tasu. Seda eesmärki toetab täielikult ka Kaubanduskoda, kuid koja hinnangul ei ole sooline palgalõhe tingitud peamiselt soolisest diskrimineerimisest organisatsioonides, vaid põhjused peituvad mujal.

Tegeleda tuleb hoiakute muutmisega

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts rõhutas, et palgalõhe vähendamiseks tuleb tegeleda ühiskondlike hoiakute muutmisega, mitte regulatiivsete lahenduste ja käskude-keeldude loomise ja rakendamisega. «Soolise palgalõhe peamiseks põhjuseks on praegu pigem ühiskonnas väljakujunenud hoiakud ja soorollid, mis omakorda tekitavad näiteks soolist segregatsiooni tööturul, mõjutavad haridusvalikuid ja takistavad töö- ja pereelu ühildamist. Seetõttu peaks tegelema esmajärjekorras just nende probleemidega, mitte looma lisaregulatsioone,» ning lisas, et muidu leiame end varsti olukorrast, kus ka palganumbrid kirjutatakse kõrgemalt poolt ette, ning need ei kujune ettevõttes ja töötaja-tööandja läbirääkimiste käigus.

Segadus nii tööandjale kui töötajatele

Eelnõus välja pakutud kohustuste rakendamine toob ettevõtjate hinnangul praktikas pigem omajagu segadust nii tööandjatele kui töötajatele, kuid nende kasu on küsitav. Näiteks on eriti väikeettevõtetes keeruline välja selgitada, milline on üldse võrdväärne töö ja kas konkreetne töötaja saab end teatud teiste ametikohtadega võrrelda või mitte.

Lisaks on küsitav, kas töötajatele avaldatavatest andmetest on enamasti kasu. Eelnõu järgi tuleks töötajatele avaldada näiteks infot mees- ja naistöötajate keskmise palgataseme kohta. Samas, kui ettevõttes töötab üks naine ja kümme meest, siis on naise töötasu organisatsiooni siseselt kõigile teada, kuid meestöötajate kohta on avaldatud vaid kümne töötaja keskmine palk, mis naistöötajale mingit konkreetset infot ei anna. Teatud juhtudel ei pruugi andmed võrreldavad olla ning seeläbi tekitavad lihtsalt segadust ega anna mingit lisandväärtust. Omaette keerukas on olukord ka siis, kui palgas on suur tulemus- või tükitöö komponent.

Lisaks on eelnõus selliseid sätteid, mis ei ole väiksemate ettevõtete suhtes mõistlikud. Näiteks tuleb ettepaneku järgi tööandjal hakata tegema oma töötajatele lihtsasti kättesaadavaks info, milliste kriteeriumite alusel määrab tööandja palgatasemeid ja karjääri edendamist. Selline kohustus hakkaks kehtima kõikidele, sh väiksematele tööandjatele.

Palts juhtis ka tähelepanu, et valdav osa Eesti ettevõtetest on alla 10 töötajaga ettevõtted, kus tõenäoliselt ei töötata kunagi välja eraldi palgakorraldust ja karjäärieeskirju, ning nende väljatöötamiseks ei ole ka kohustust. «Meie hinnangul oleks väiksematele ettevõtetele liialt koormav ning ilmselt tihtipeale ka ebavajalik hakata töötajatele erinevaid ametinimetusi välja mõtlema, töötajaid erinevatesse gruppidesse rühmitama ja näiteks karjäärisüsteeme kujundama,» sõnas ta.