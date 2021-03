Koroona on pannud pangahoiused kasvama: kuus lisandub kaks korda rohkem kui enne pandeemiat

Kuigi töö kaotanud inimeste säästmisvõimekus on saanud kannatada, on hoiuste tempokas juurdekasv praegusel majanduse jaoks keerulisel ajal siiski ootuspärane, kirjutab Eesti Panga ökonomist Raido Kraavik.

Ebakindel majandusolukord muudab inimesed ettevaatlikumaks ja motiveerib säästma juhuks, kui sissetulek peaks kaduma. Nii lükatakse suuremaid oste edasi ja pigem hoitakse varu. Lisaks on koroonapiirangud toonud kaasa sundsäästmise: reisimine, meelelahutus ja ostlemine on viimase aasta jooksul olnud raskendatud.

Majapidamiste hoiused kasvasid suuresti eelmiste koroonapiirangutega

Ettevõtete housed kasvanud ligi veerandi võrra

Ka Eesti ettevõtete pangahoiused on kiiresti kasvanud – aastaga ligi 24% kokku 8,7 miljardi euroni. Osaliselt selgitab ettevõtete hoiuste kasvu põhivarainvesteeringute edasilükkamine üldise ebakindluse foonil. Samal ajal on paljudel ettevõtetel õnnestunud tulud säilitada. Samuti mõjutavad väikeriigis hoiuste kasvutempot üksikud suured finantstehingud.

Nii majapidamiste kui ka ettevõtete hoiused on märgatavalt kasvanud teisteski Euroopa Liidu riikides. Eestis on kasv olnud keskmisest kiirem. See on aidanud suurendada puhvreid, et keeruline majandusolukord üle elada. Samuti võivad kasvanud hoiused kaasa tuua majandusaktiivsuse kiirema elavnemise pärast seda, kui koroonapiirangud ja üldine ebakindlus vähenevad.