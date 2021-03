«Tegemist on inimeste enda arvutist lekkinud andmetega, mis saadi kätte, kui arvuti nakatus Emotetiga. Nakatumise protsess ise oli lihtne, aga efektiivne: inimeste postkasti jõudis e-kiri, tihti tuli see pealkirjaga, mis pärines mõnest eelnevast vestlusest, millele oli lisatud Wordi dokument manusega. See dokument sisaldas aga pahaloomulist makrot,» selgitas riigi infosüsteemi ameti küberintsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE osakonna infoturbe ekspert Joosep Sander Juhanson.