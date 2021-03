OnePlus tuli välja uute telefonide ja ettevõtte esimese nutikellaga

OnePlus nutikell ühildub muu digitaalse eluga: see võimaldab erinevatel teadetel hõlpsasti silma peal hoida ja neile mugavalt vastata, helistada ja kõnesid vastu võtta, kuulata muusikat ning pildistada. OnePlusi nutikellal on 4 GB mälu (tegelikuks kasutamiseks 2GB), millest jätkub näiteks 500 eri laulu jaoks. Kell ühildub enamiku Bluetooth-kõrvaklappidega ning seadet on võimalik ühendada ka näiteks OnePlus TV-ga, misjärel saab kellast nutikas pult, millega saab näiteks telefonikõne saabudes heli reguleerida. Kell on võimalik seadistada ka nii, et kui see tuvastab, et olete magama jäänud, lülitab ta teleri ise välja.