Ekspert soovitab: milliseid turvariske peaks vältima distantsõppe ajal?

Käisi sõnul on üks peamisi ohte see, kui õpilane käib oma online-identiteediga hoolimatult ringi.

«See tähendab, et erinevates e- ja digikeskkondades kasutatakse näiteks samu salasõnu või siis kergesti ära arvatavaid salasõnu, mis võimaldavad küberpättidel konto üle võtta,» ütles ta. «Teine oht on vananenud või tarkvaraliselt uuendamata seadmed, millega käiakse internetis ning mis on haavatavad häkkerite rünnakutele.»

Kolmandana tõi ta välja erinevad õngitsuskampaaniad, mis on suunatud spetsiaalselt noorte vastu. «Siin on kasulik meelde jätta, et tasuta asju pole olemas. Pidevalt on liikvel erinevad petuskeemid, kus pakutakse kingitusi, loosimisi või tasuta seadmeid, kui end kuhugi kirja panna või jagada näiteks Facebooki postitusi. Sellistesse pakkumistesse peaks suhtuma umbusklikult,» lisas Käis.