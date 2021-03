Kodumaine perefirma esitas kütusemüüjatele hinnalangetusega väljakutse

Terminal Oil grupi juhatuse liige Raido Raudsepp andis mõista, et kui pandeemiaolukord maailmas lähiajal siiski oluliseks paremaks minemas ei ole, võivad turud olukorrale veelgi suurema kukkumisega reageerida. «Euroopa on siirdumas kolmanda laine suunas ning see annab tunda kõigil turgudel üle maailma. Tarbijale on see loomulikult positiivne uudis ning langevad mootorikütuste hinnad on keerulisel ajal on nii ettevõtetele kui majapidamistele pigem kergenduseks.»