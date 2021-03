DEPOt esindav advokaat selgitab, miks poeketi tegevuse jätkamine piirangute ajal on õiguspärane ja aitab pandeemia levikut vähendada

Ehitus- ja aiakaupade müüja DEPO hoiab uksed lahti ning jätkab toiduga kauplemist jätkab. On arusaadav, miks mõni konkureeriv kaubandusettevõte võib end puudutanuna tunda ja küsimusi esitada. Terviseamet on DEPO suhtes algatanud riikliku järelvalvemenetluse. DEPO-t esindav vandeadvokaat Elvira Tulvik juhib tähelepanu asjaoludele, mis viitavad, et nii poeketi tegevus kui ka eesmärk on kehtiva seadusega kooskõlas ja aitavad laiemas pildis pandeemiavastase võitluse eesmärgi saavutamisele kaasa.