GALERII ⟩ Koroonaviirus ei loe: Old Estonia restoran avas suveterrassi

Alates 11. märtsist on keelatud toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis kohapeal söömine-joomine. Lubatud on vaid toidu kaasamüük. Toidu kaasamüümisel tuleb jälgida, et ruumi täitumus ei ületaks 25 protsenti, kehtib maskikandmise kohustus ja järgida tuleb 2+2-reeglit. Väliterrassidel teenuse osutamine ei ole lubatud.

Terviseamet selgitas üle, et valitsuse poolt kehtestatud korralduses on erandid välja toodud ja neist kõrvale kalduda ei tohi. «Väliterrassidel teenuse osutamine on keelatud. Terviseamet paneb kõigile südamele, et valitsuse poolt kehtestatud reeglid ei ole mõeldud ühegi valdkonna kiusamiseks, vaid eesmärk on pidurdada viiruse levikut,» selgitas Postimehele pressinõunik Kirsi Pruudel.