Tallinna linnajuhid jäävad palgatõusuta: kahe aastaga on Kõlvart jäänud ilma 586 eurost kuus

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul loobusid linnajuhid juba eelmisel aastal palgatõusust ja ka tänavu ei rakendata linnavalitsuse liikmete töötasu määrade indekseerimist «Kui eelmisel aastal oleks indeksimäär seoses 2019. aasta majanduskasvuga olnud üsna märkimisväärne, siis tänavu on see väiksem». ja kuigi koroonaepideemiaga seoses on kõikidel olleegidel töökoormus kasvanud, ei peeta praeguses majandusolukorras, kus paljudel inimestel on sissetulekud vähenenud või pereliikmetest töö kaotanud, linnajuhtide palgakasvu õiglaseks.