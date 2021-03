Volkswageni esimene täiselektriline linnamaastur jõudis Eestisse

Esialgu saadaval oleva 77 kWh akuga Pro Performance versiooni võimsus on 150 kW (204 hj) ning sõiduulatus ühe laadimisega on kuni 520 km (WLTP). Kõikidel Eesti klientideni jõudvatel ID.4 elektriautodel on uusim üle õhu uuendusi võimaldav tarkvaraversioon, viieaastane garantii, energiasäästlik soojuspump ning laadimiskaabel. Peatselt valikusse lisanduva ID.4 linnamaasturi baasmudeli (Pure) hind jääb alla 40 000 euro.

«Nüüd on klientidel võimalik teha nii proovisõite kui ka tellida omale 77kWh aku ja 150 kW (204 hj) elektrimootoriga Pro Performance versioon. Peatselt lisanduvad juurde ka 52 kw akuga ID.4 Pure mudel ja sportlik neljarattaveoline ID.4 GTX mudel. Linnamaasturid on turu kõige kiiremini kasvav segment, mistõttu on meil hea meel pakkuda klientidele tõelist elektrijõul sõitvat SUV-d. Oleme veendunud, et ID.4 ei valmista pettumist,» kommenteeris Volkswageni brändijuht Justas Nekrošius.

Volkswagen ID.4 FOTO: Volkswagen

ID.4 Pro Performance on saadaval viie erineva varustustasemena: Life, Business, Family, Tech ja Max. Hiljem lisaduvad ka 109 kW (148 hj) ja 125 kW (170 hj) võimsusega mudelid. Aku asub sõitjateruumi all, tagades madala raskuskeskme ja teljekoormuse tasakaalustatud jaotuse. Tänu 16-sentimeetri kõrgusele kliirensile saab auto hakkama ka veidi ebatasasemal maastikul. Hetkel on ID.4 saadaval tagasillaveoga, kuid aasta jooksul lisandub juurde ka sportlik nelikveoline ID.4 GTX.

Kõikidel ID.4 mudelitel on kaasas CCS laadimiskaabel kiireks alalisvooluga laadimiseks (DC). Tavalise alalisvoolu laadimisvõimsus 52 kWh aku puhul on 50 kW (võimalik suurendada 100kW-ni) ning 77kWh aku puhul kuni 125 kW. Seega on alalisvooluga laadimisel võimalik 320 kilomeetri läbimiseks vajaliku koguse energiat laadida vaid 30 minutiga.

4,58 meetri pikkune ID.4 on ehitatud Volkswageni modulaarsele elektrisõiduki platvormile (MEB), tänu millele on auto seest sama ruumikas ja õhurikas nagu suurema klassi linnamaastur. Interjööri on täiustatud kvaliteetsete viimistlusmaterjalidega. Pagasiruum mahutab 543 liitrit ja tagumiste istmete seljatugede allaklappimisega saab seda suurendada tervelt 1 575 liitrini. Valikulise haakekonksu abil suudab elektriline linnamaastur vedada kuni 1 000 kg haagist.

Volkswagen ID.4 FOTO: Volkswagen

ID.4 välimuse puhul on ühendatud linnamaasturi jõuline natuur ja täiustatud aerodünaamika – sõiduki õhutakistus on kõigest 0,28. Standardvarustusse kuuluvad esituled on peaaegu täielikult varustatud valgusdioodidega ning tagatuledel on täielik LED-tehnoloogia. Kõige kõrgema varustustasemega mudelil on interaktiivsed IQ.Light LED-maatriksesituled koos dünaamilise kaugtuleregulaatori Light Assistiga.