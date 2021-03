Uuring: pooled II sambast raha väljavõtjatest plaanivad raha omal käel investeerida

Käära kinnitusel on teise samba fondivalitsejad teeninud aastatepikkuse kõrge valitsemistasu ja madala tootlusega ära õigustatud pahameele. «Ent kui ligemale 40 000 inimest hakkab omal käel enda vanaduspõlveks investeerima, on nende seas kindlasti ka inimesi, kel pole selleks vajalikku ettevalmistust,» lisas ta. «Aus on välja öelda, et osa neist kaotab enda raha, osa teenib väiksemat tootlust võrreldes fondi jäämisega.»