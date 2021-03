Suur konteinerilaev sõitis Suessi kanalis madalale ja blokeeris laevaliikluse

Logistikakontsernile Evergreen kuuluva 200 tuhande tonnise konteinerilaeva Ever Given kursist kõrvale kaldumise põhjust ei ole teatatud. Reutersi andmetel tabas Shenzhenist Hiinas Rotterdami teel olnud laeva enne avariid voolukatkestus, firma Evergreen Marine esindaja avalduses teatati, et enne kursilt kõrvale kaldumist tabas laeva tugev tuulehoog.