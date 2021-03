GRAAFIK ⟩ Kantar Emor avaldas parimat teenindust pakkuvate firmade edetabeli. Pangad on kõvasti langenud

Itella Estonia tegevjuhi Meelike Paalbergi sõnul on neil tõeliselt hea meel on näha, et Eesti tarbijad on hinnanud Smartpost Itella teenust ja kasutajakogemust esimese koha vääriliseks. «Pingutame igapäevaselt selle nimel, et meie kliendid saaksid suurepärase kasutajakogemuse nii teenuse kui ka veebi iseteeninduskeskkonna kasutamisest,» kommenteeris Paalberg. «Oleme väga tänulikud oma klientidele nende positiivse tagasiside ja lojaalsuse eest. Saavutus sai võimalikuks siiski vaid tänu Smartpost Itella väga pühendunud ning professionaalsele meeskonnale, kes kogu aasta erakordselt tublit tööd on teinud,» lisas ta.