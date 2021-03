Kaupmehed: tavapoed päästab ainult meelelahutus

Kuna füüsilised poed on piirangute tõttu kinni, käib vilgas kauplemine internetis. Osa kaupmehi arvab aga, et peale piirangute lõppu langeb e-kaubanduse osakaal taas oluliselt. FOTO: Elmo Riig / sakala FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Pandeemia on viinud suure osa rõiva- ja moekaubandusest veebi ning karmide piirangute ajal on üle maailma suletud juba tuhandeid poode, mis kunagi enam oma uksi ei ava, aga Eesti kaupmehed on siiski optimistlikud.