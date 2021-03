Majanduse lühiuudised

Eesti saab Euroopast 230 miljonit eurot

Euroopa Nõukogu kiitis heaks komisjoni ettepaneku anda Eestile tööhõive erakorralise toetamise rahastust (TERA) 230 miljonit eurot finantsabi. See summa aitab Eestil katta kulusid, mis on tekkinud lühendatud tööaja kava ning muude sarnaste meetmete rakendamisel. Lisaks aitab see katta tervisevaldkonnas pandeemiaga toimetulekuks tehtud kulutusi, teatas Euroopa Komisjon. Finantsabi antakse liikmesriikidele soodsate laenudena. PM

SEB: pensionifondidest lahkujad kaotavad raha

Kui II sambast raha välja võttev pensioniks koguja on juba pensionieas või kui pensionieani on jäänud viis aastat, siis on tulumaksu määr ühekordse väljamakse puhul 10 protsenti. Teised pensionikogujad peavad väljavõetavalt summalt tasuma 20 protsenti tulumaksu. Praegu on ainuüksi SEB portfellis ligi 200 klienti, kes saavad 60-aastaseks ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. august 2021 ja kes juba esitasid II sambast lahkumise avalduse, teatas pank. Praeguse seisuga maksavad nad septembrist väljamakstavalt summalt 20 protsenti tulumaksu. Kui need kliendid esitaksid avalduse kas oma sünnipäeval või hiljem, siis saaksid nad oma raha täpselt samamoodi septembris ja nende kontole laekuks keskmiselt 730 eurot rohkem. Pensionikeskuse teatel on praegu tehtud 121 663 avaldust II sambast lahkumiseks. Valikuavalduse ehk II sambaga liitumise avalduse on tänavu teinud 14 427 inimest. II sambast lahkujate riigipoolse panuse kompenseerimiseks määrati möödunud nädalal kokkusaanud lisaeelarves 117 miljonit eurot, sealjuures on tegu esialgse hinnanguga. PM