Euroopa Kohus: lennufirmade streikidest mõjutatud reisijad võivad hüvitist nõuda

Lennufirma kurtis, et kui peab maksma kompensatsiooni kõigile 380 000 reisijale, keda nädalaid kestnud streik 2019. aasta mais-aprillis mõjutas, läheks see maksma 117 miljonit eurot.

Euroopa Kohus märkis, et otsus puudutab ainult olukordasid, kus ametiühingute korraldatud streik on seaduspärane ja kui nõudmistele saab vastu tulla lennufirma ise, mitte valitsusorganid. Samuti märgiti, et otsus ei puuduta streike, mis on «välist päritolu», näiteks lennujuhtide streigid või teiste firmade streigid.