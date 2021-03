FOTOD ⟩ Haruldane superauto läheb krõbeda alghinnaga oksjonile

Oksjonile minev auto on vaid üks 30st Isdera Imperator 108i-st, mis ehitati aastatel 1984-1993. Auto disainis Eberhard Schulz Mercedese jaoks 1978. aastal. Saksa autotootjale see väga ei meeldinud, kuid nad andsid Schulzile rohelise tule ehitada see oma Isdera margi all valmis.