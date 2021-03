Norra blokeerib Rolls Royce'i mootoritehase müügi Vene ettevõttele

NATO-sse kuuluv Norra palus kaks nädalat tagasi Rolls-Royce'ilt, et see peataks firma Bergen Engines müügi ajaks, mil uuritakse selle võimalikke tagajärgi riiklikule julgeolekule.

«Meil on nüüd piisavalt informatsiooni järeldamaks, et on absoluutselt vajalik takistada selle firma müümist ettevõttele, mida kontrollib riik, millega meil ei ole koostööd julgeoleku valdkonnas,» ütles teisipäeval Norra justiits- ja avaliku julgeoleku minister Monica Mæland.