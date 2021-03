AstraZeneca teatas, et avaldab 48 tunni jooksul Covid-19 vaktsiini Ameerika kliinilise uuringu kohta täpsemad andmed pärast seda, kui sõltumatu instituut hoiatas USA ametivõime, et ravimifirma esmaspäeval avaldatud tulemused olid eksitavad, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.