Uuring ⟩ Kaugõpe mõjub kehvasti just vaesematele õpilastele

Ligi kolmandik õpetajatest leidis, et kaugõpe on klassiruumis toimuvale õppele mõistlik asendaja. Austraalia õpetajate hinnang kaugõppe efektiivsusele oli kõige kõrgem – 6,6 punkti. Seevastu Jaapani õpetajad hindasid efektiivust 3,3 punktiga kümnest.

Covid-19 tõttu veebipõhisele õppele üleminek tekitas õppimises teatavaid viivitusi kahe kuni kolme kuu jagu. USA õpetajad leidsid, et õpilased jäid novembriks plaanitud õppeplaanist maha keskmiselt 2,4 kuud. Suurbritannias oli mahajäämus umbes 2,8 kuud. Austraalias oli seis pisut parem, sealsed õpetajad hindasid, et mahajäämus on keskmiselt 1,6 kuud.