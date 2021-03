SEB: meie pensioniea lävel olevad kliendid kaotavad II sambast kiirustades lahkudes 1,7 miljonit

Kui II sambast raha välja võttev pensioniks koguja on juba pensionieas või kui pensionieani on jäänud viis aasta, siis on tulumaksu määr ühekordse väljamakse puhul 10 protsenti. Teised pensionikogujad peavad väljavõetavalt summalt tasuma 20 protsenti tulumaksu.