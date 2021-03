Tumeveebis müüakse koroonavaktsiine ja võltsitud negatiivseid teste

AstraZeneca, Sputniku, Sinopharmi ja Johnson & Johnsoni vaktsiinide hinnad jäävad 500 ja 750 dollari (420 ja 630 euro) vahele. Pole aga teada, kas tegemist on päris vaktsiinidega või lihtsalt petukaubaga, kirjutab BBC.

Küberturbefirma Check Point spetsialistid on jälginud häkkerite foorumeid ja muid müügikohti veebis alates jaanuarist, mil vaktsiinireklaamid tumeveebi ilmusid. Nende reklaamide arv on viimastel kuudel kolmekordistunud ja neid on nüüdseks üle 1200.