Meedia: LG võib aasta lõpuks nutitelefonide äri kinni panna

Kui jaanuaris kirjutas meedia, et LG kaalub mobiiltelefonide äri müümist, siis see plaan ei õnnestunud. Läbirääkimisi peeti nii autotootja Volkswageni kui Vietnami ettevõttega Vingroup JSC, kuid kokkuleppele ei jõutud, vahendab Mashable.

LG on varem tunnistanud, et konkurents nutitelefonide turul on väga tihe, kuid ettevõte siiski üritas edasi tegutseda. LG nutitelefonide haru on olnud miinuses alates 2015. aastast ja viimase viie aastaga on see toonud ettevõttele 4,5 miljardit dollarit kahjumit.