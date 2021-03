Prisma tahab jõudsalt laieneda ja investeerib selleks neli miljonit

Prisma kaupluseid on praegu võimalik külastada Tallinnas, Narvas ja Tartus. Ettevõte kavatseb aga lähiaastatel jätkata Eestis jõulist laienemist ning plaanib 2022. aastal investeerida kokku ligikaudu 4 miljonit eurot, et avada uued supermarketid ka teistes piirkondades.

Kaubandushoone hakkab samuti külgnema Saue uue Kadaka-nimelise elamupiirkonnaga. Hetkel koostab keskuse arendaja Saue EPT hanget ehitusfirma leidmiseks, kuid selge on see, et hoone saab olema A energiamärgisega. Kahekorruselise kaubandushoone väikerentnike veel valitud ei ole.