Elektrilevi on saanud tänavu kaks korda rohkem taotlusi elektrivõrguga liitumiseks, mida on tarvis uute taastuvenergia võimsuste turule toomiseks. Elektrilevi aga kahtlustab, et osad liitumise broneeringud on fiktiivseid ning hakkab seepärast suurematelt liitujatelt täiendavaid dokumente küsima, edastab ERR Uudised.