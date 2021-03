Amazoni kullerid hakkasid Euroopas streikima

Reuters kirjutab, et streigi taga on hüppeliselt kasvanud e-kaubandus, mis on pannud kulleritele liiga karmid nõudmised, näiteks tuleb ühel kulleril kohale toimetada kuni 200 pakki päevas. Selline töökoormus mõjub aga kullerite tervisele. Protestijad – Itaalias on 9500 Amazoni alalist töötajat – nõuavad paremaid töötingimusi.